عاصفة ترابية تضرب القاهرة وعدة محافظات

04 مايو 2018 - 11:14 م

ضربت عاصفة ترابية، يوم الجمعة، القاهرة وعدة محافظات مصرية، ما أدى إلى انعدام وانخفاض مستوى الرؤية وإغلاق طرق رئيسية بالبلاد.



وأفادت وكالة الأنباء الرسمية بمصر، اليوم، إن محافظات القاهرة والإسماعيلية (شمال شرق) والوادي الجديد (جنوب غرب)، ضربتها عاصفة شديدة مُحملة بالرمال الصفراء، ما أدى إلى إغلاق طريق الإسماعيلية – القاهرة، الصحراوي.



وتعرضت الإسماعيلية، لارتفاع في درجات الحرارة وصلت إلى 40 درجة مئوية، مع وجود أتربة شديدة محملة بالرمال الصفراء، سقطت أمطار خفيفة على بعض المناطق.



كما شكلت "الوادي الجديد"، غرفة عمليات لمتابعة حالة الطقس وتلقي أية بلاغات عن أية أثار ناجمة جراء العاصفة الترابية، حسب المصدر ذاته.



وتوقع أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية (حكومية)، في مداخلة هاتفية مع إحدى الفضائيات بمصر، أن يشهد طقس السبت، انكسارًا ملحوظًا في درجات الحرارة بحوالي 5 درجات، على أن تصبح 30 درجة الأحد المقبل.



وتعرضت عدة مدن في البلاد، الأسبوع الماضي، لأمطار رعدية، تسببت في عرقلة حركة السير، وغرق عدة مناطق واسعة، خاصة القاهرة الجديدة (شرقي العاصمة).



وتسعى السلطات إلى التعامل مع التحذيرات بجدية لتفادي انتقادات عنيفة تعرضت لها جراء "التقصير" في التعامل مع الموجة الأخيرة.



والسبت الماضي، أعلنت هيئة الرقابة الإدارية (حكومية)، إيقاف عدد من المسؤولين عن العمل، كما قرر النائب العام نبيل صادق، فتح تحقيقات قضائية.

