هيئة فلسطينية تدعو لـ"مليونية العودة" الجمعة المقبل

04 مايو 2018 - 11:54 م

دعت "الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة"، مساء الجمعى، إلى التحضير لـ"مليونية العودة" الجمعة القادمة، على حدود قطاع غزة تحت مسمى "الإعداد والنذير".



وقالت الهيئة في بيان وصل الأناضول نسخة منه: "ندعو كل الفلسطينيين أن يجعلوا من الجمعة القادمة، موعداً للتحضير لمليونية العودة يوم 14 مايو (أيار)"، وذلك تزامناً مع افتتاح واشنطن سفارتها بالقدس، وعشية ذكرى النكبة.



وأضافت أن: "المليونية رسالة قوية إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن صفقة القرن لن تمر، بل ستدوسها أقدام العائدين بالملايين إلى أرض الوطن".



وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد أعلنت العام الماضي، أنها تعكف على وضع خطة لإحياء عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين تسمى "صفقة القرن"، في حين أكد الفلسطينيون رفضها ما لم تلبِّ مطالبهم..



ودعت الهيئة، الشعوب العربية والاسلامية، ومن أسمتهم بـ" أحرار العالم" إلى "استنفار طاقاتهم لمساندة شعبنا الفلسطينيين في مسيرته المليونية لتحقيق أهدافه، وعلى رأسها تحرير الأرض والمقدسات، وإنهاء الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة".



وطالبت الهيئة، المؤسسات الحقوقية الدولية والمحلية والمجتمع الدولي، بـ"مساندة مسيرات شعبنا وفضح جرائم الاحتلال الذي يستبيح دماء الأطفال والنساء والصحفيين ورجال الاسعاف ولا يأبه بالقانون الانساني، ولا بكل الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان".



وبدأت مسيرات العودة، في 30 مارس/آذار الماضي، حيث يتجمهر آلاف الفلسطينيين، في عدة مواقع قرب السياج الفاصل بين القطاع وإسرائيل، للمطالبة بالعودة.



ومن المقرر أن تصل فعاليات مسيرة العودة ذروتها في 15 مايو الجاري (ذكرى قيام دولة إسرائيل، والمعروف بالنكبة عند الفلسطينيين والعرب والمسلمين).



ويقمع الجيش الإسرائيلي تلك الفعاليات السلمية بالقوة، ما أسفر عن استشهاد 47 فلسطينيًا وإصابة آلاف.



وفي 6 ديسمبر/كانون الأول 2017، أعلن ترامب اعتبار القدس بشقيها الشرقي والغربي عاصمة لإسرائيل، والبدء بنقل سفارة بلاده من تل أبيب للمدينة المحتلة، ما أثار موجة غضب عربية وإسلامية، وانتقادات وتحذيرات غربية.

