» أردوغان يحذر الشباب من خطورة هذا الأمر

حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الجمعة، من مغبة "إدمان التكنولوجيا"، متعهدًا باتخاذ تدابير لمواجهته.
جاء ذلك في إجابته على أسئلة الحاضرين في لقاء تم عقده ضمن "مهرجان إسطنبول الشبابي".
وإدمان التكنولوجيا، يقصد به تعلّق الإنسان بالأجهزة التكنولوجية مثل الحواسيب والهواتف الذكية وغيرها، حيث تصبح تلك الأجهزة جزء من حياته اليومية لا يستطيع الاستغناء عنها نهائيًا، وينفق أمولاً طائلة فقط لمجرد الحصول على أحدث إصدرات عالم التكنولوجيا.
وأضاف الرئيس التركي، أن إدمان المخدرات، هو أول ما يفكر به الإنسان لدى ذكر كلمة الإدمان أمامه، ولكن "إدمان التكنولوجيا يعد كارثة جديدة يواجهها الجيل الحالي".وأشار إلى وجود أنواع أخرى من الإدمان، يجب وضع حد لها.