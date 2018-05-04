» أردوغان يحذر الشباب من خطورة هذا الأمر

04 مايو 2018 - 11:58 م

حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الجمعة، من مغبة "إدمان التكنولوجيا"، متعهدًا باتخاذ تدابير لمواجهته.



جاء ذلك في إجابته على أسئلة الحاضرين في لقاء تم عقده ضمن "مهرجان إسطنبول الشبابي".



وإدمان التكنولوجيا، يقصد به تعلّق الإنسان بالأجهزة التكنولوجية مثل الحواسيب والهواتف الذكية وغيرها، حيث تصبح تلك الأجهزة جزء من حياته اليومية لا يستطيع الاستغناء عنها نهائيًا، وينفق أمولاً طائلة فقط لمجرد الحصول على أحدث إصدرات عالم التكنولوجيا.



وأضاف الرئيس التركي، أن إدمان المخدرات، هو أول ما يفكر به الإنسان لدى ذكر كلمة الإدمان أمامه، ولكن "إدمان التكنولوجيا يعد كارثة جديدة يواجهها الجيل الحالي".وأشار إلى وجود أنواع أخرى من الإدمان، يجب وضع حد لها.

وشدد أردوغان، على ضرورة اتخاذ تدابير لمواجهة إدمان التكنولوجيا والحد منه.



وأشاد في هذا الإطار، بأعمال "الهلال الأخضر" التركي، لإنقاذ الأجيال الشابة من إدمان التكنولوجيا.



وأردف "نبذل جهودًا حثيثة من أجل اتخاذ قرارات حاسمة.. وننتظر دعمًا من الهلال الأخضر، ومنظمات المجتمع المدني".



و"الهلال الأخضر" التركي، منظمة غير حكومية، تأسست في 5 مارس/ آذار 1920، ومقرها في اسطنبول، وتتمثل رؤيتها في جعل تركيا مثالا لدولة رائدة في مكافحة إدمان التبغ والكحول والمخدرات والقمار والتكنولوجيا.



وفيما يتعلّق بزيارته إلى كوريا الجنوبية، أوضح الرئيس التركي، أنه عرض على شركة "سامسونغ" الإلكترونية، الاستثمار في مجال صنع شرائح إلكترونية في تركيا.



وبيّن أنه وعد الشركة بتقديم كافة التسهيلات للاستثمار في البلاد.



ولفت أردوغان، إلى وجود أعمال مشتركة بين شركة "فيستل" التركية للإلكترونيات، و"سامسونغ".



والتزم بأنه في حال استثمار الشركة الكورية في تركيا ما بين 120 إلى 150 مليون دولار، فإن بلاده مستعدة لتوفير جميع الحوافز، انطلاقا من تخصيص الأرض إلى تخفيضات في الضرائب والطاقة.

