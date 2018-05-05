إشبيلية يعود للانتصارات في "الليجا"

"التعليم" تكشف حقيقة زيادة مصروفات المدارس الخاصة
تركي آل الشيخ يكشف حقيقة تصريحاته المثيرة عن "صلاح"
عاصفة ترابية تضرب القاهرة وعدة محافظات
حقيقة ارتفاع الاحتياطى النقدى إلى 44 مليار دولار
اكتمال 66% من «سد النهضة».. ومصر «محلك سر»
مطالب برلمانية بعزل وزير التربية والتعليم
«سلطان»: الغرب يحارب «أردوغان» ويعترف بنجاحه
انفراد بالتفاصيل.. مئات الإخوان يفرون من «جحيم اسطنبول»
سر رفض برشلونة التعاقد مع «صلاح»
هل يحل الله للمسلم أن يتزوج مسيحية ثم يحرم عليه تهنئتها؟
المصريون ووكالات
فجر
03:40
شروق
05:12
ظهر
11:57
عصر
15:35
مغرب
18:42
عشاء
20:12