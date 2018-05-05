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هذا ما قاله سيد عبدالحفيظ عن تعادل الأهلي

الرياضة

سيد عبد الحفيظ
سيد عبد الحفيظ

المصريون ووكالات

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علق سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بفريق النادي الأهلي، على تعادل فريقه أمام الترجي التونسي قائلا «المشوار لازال طويلا» التعادل نتيجة واردة في كرة القدم.
وتعادل الأهلي أمام ضيفه الترجي بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما، مساء اليوم الجمعة، على ملعب برج العرب في إطار المباراة الافتتاحية للفريقين بمرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
وقال عبدالحفيظ، إن الأهلي كان الأقرب للفوز ولاعبوه كانوا الأخطر على مرمى لفريق الترجي التونسي طوال شوطي المباراة، مضيفا أن لاعبي فريقه أهدروا العديد من الفرص وكان من الممكن أن يحققوا الفوز بسهولة لو حالفهم بعض التوفيق.
وأضاف «سنطوي صفحة مباراة الترجي وأمامنا محطة مهمة للغاية وهي البدء في الاستعداد للجولة الثانية أمام كمبالا سيتي الأوغندي، منتصف مايو الجاري».
وأشار إلى أن الأهلي تعرض لبعض الأخطاء التحكيمية تسببت في خروج المباراة بالتعادل، متسائلا متى يتم استخدام تقنية الفيديو؟.

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