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أسرة الطالبة "مريم" تعلن موعد عودة جثمانها ودفنها

الحياة السياسية

الطالبة مريم
الطالبة مريم

محمد الخرو

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وفاة الطالبة «مريم» ضحية الاعتداء في بريطانيا

الطب الشرعي

السلطات البريطانية

الطالبة مريم

حصلت اليوم أسرة الطالبة المصرية مريم مصطفى، ضحية الاعتداء في بريطانيا، على تصريح من الطب الشرعي البريطاني وسلطات التحقيق بالإفراج عن جثمانها وعودته إلى مصر، وقالت الأسرة في بيان لها إنها ستقوم بدفن جثمان الراحلة الجمعة المقبلة.

ووفق البيان، فإن مريم، ستعود إلى مصر الجمعة المقبل، 11 مايو 2018، وتقام صلاة الجنازة عقب صلاة الجمعة في مسجد حسن الشربتلى بالتجمع الخامس، ويوارى جثمانها بمقابر الأسرة بالتجمع الخامس.

واخاتتم البيان: "نراكي يا مريم عروسًا في الجنة، ونعدك بأن حقك لن يضيع"، مذيلاً البيان بهاشتاج #حق_مريم_لن_يضيع.


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