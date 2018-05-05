» الأخ المتوفى في المنام قوة ونصرة

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في المنام !!

النصرة

القوة

القران

الاخ

المتوفي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخي ميت ورأيت أنه يطلب مني القرآن، ويقول لي إنه في الصفحة 420. وشكرًا.

التأويل..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قد تكونى الآن فى فترة ضعف ورؤية أخوك المتوفى تبشرك بالقوة والنصرة لقوله تعالى: ( هَارُونَ أَخِي * اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي ) طه 31:30.
ورؤية الأخ قد تكونى أنت المقصودة بالتأويل بمعنى أن طلب أخوك للقرآن يدل على تقصيرك أنت وهجرانك للقرآن الكريم وإلا فاحتياج شقيقك رحمه الله إلى شيء منك فانظروا إن كان عليه دين فاقضوا دينه، وإن كان عليه نذر فالنذر دين، وإن أوصى بوصية لا تخالف الشرع فاعملوا بها، وإن كان عليه صيام فذلك دين الله لقوله صلى الله عليه وسلم: ( من مات وعليه صيام صام عنه وليه) . وكونه رحمه الله يطلب القرآن خاصة فانظروا إن كان عندكم أمانات فأدوا الأمانات إلى أهلها. وإلا فالصدقة والدعاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به  أو ولد صالح يدعو له). فهو رحمه الله يحتاج منك إلى الصدقة الجارية والدعاء. وكونه يدلك على الصفحة 420 ففى معظم طبعات المصحف تكون هذه الصفحة هى سورة الأحزاب وتدل لمن قرأها أو جزءً منها أو تليت عليه كان من أهل التقى واتبع الحق وينطق بالحق ويعرض عن الباطل ويحب الصالحين ويأمن من عذاب القبر، فاحرصى على ذلك فقد يكون التأويل لك حتى تأمنى عذاب القبر. والله أعلم. وأدعو الله أن يرحم شقيقك ويسكنه فسيح جناته اللهم آمين.

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للتواصل مع الشيخ عبد الحي العسكري على صفحة (المصريون) على فيس بوك

أو اتصل على الرقم التالى 01062137666


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