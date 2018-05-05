قاضى فض رابعة يحبس عصام سلطان سنة ويتراجع

05 مايو 2018 - 11:25 ص

قرر المستشار حسن فريد، حبس نائب رئيس حزب الوسط "عصام سلطان" أثناء انعقاد قضية فض اعتصام رابعة، سنة بتهمة تعطيل الفصل فى قضية "فض رابعة" .

وكانت الجلسة بعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد ووليد رشاد، والمتهمون فى هذه القضية كل من مرشد الجماعة محمد بديع، وعصام العريان، وعصام ماجد، وعبد الرحمن البر، وصفوت حجازي، ومحمد البلتاجي، وأسامة ياسين، وعصام سلطان، وباسم عودة، وجدى غنيم" بالإضافة للمصور الصحفى محمد شوكان والذى جاء رقمه 242 فى أمر الإحالة .



ثم قررت المحكمة التى تنظر محاكمة بديع و738 آخرين فى "فض اعتصام رابعة"، العدول عن قرار حبس عصام سلطان سنة بعد اعتذار دفاع المتهم.



وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع فى القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل .



