نافعة: هؤلاء يعتبروني "إخواني"

05 مايو 2018 - 11:40 ص

قال الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسيه بجامعة القاهرة، إن بعض من إعلامي النظام يعتبروني إخوانيًا.

وأضاف في تدوينة له علي حسابة الخاص بموقع التدوينات المصغرة "تويتر": "أحد "عرابي" المصالحة قال إنني إخواني، بالإضافة إلي اتباع الإخوان الذين يصرون على أنني انقلابي".

وتابع، :"الحقيقة أنني لست مع أي منهما لأنهما يتصارعان على سلطة لا أطلبها لنفسى".

وقد تفاعل رواد تويتر حول تدوينه نافعة، حيث وجه عيد السكرى، سؤالًا الي نافعة "أين يا نافعة الفريق الذى يعمل على رفعة مصر قول لنا عليه وأوعى تقولي الليبراليين".

ورد نافعة قائلًا "اختره بنفسك أما إذا كنت تعتقد أن لا أحد يحب مصر بشكل مجرد فهذه كارثة وعلينا أن نبحث معًا عن الأسباب والعلل".

فيما علق اخر بقولة "أستاذ نافعة أنت تقر أنك في وضع لا تحسد عليه. هذا مصير من يمسك العصا من الوسط".