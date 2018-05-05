فضل شاكر: "اللهم اغفر لى خطيئتى وجهلى"

05 مايو 2018 - 11:48 ص

نشر المطرب اللبناني فضل شاكر عبر موقع التدوين الصغير "تويتير"، تغريدة يدعي فيها الله بأن يغفر له خطيئته وجهله وإسرافه في أمره.

وكتب فضل شاكر "اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي اللهم آمين يا غفور يا رحيم".

يذكر، أن فضل شاكر عاد مؤخرًا للغناء، بعد اعتزال دام نحو 7 سنوات.

وذكرت صحيفة "العرب اليوم" أن المغني اللبناني فضل شاكر يستعد للعودة للفن في حال قررت رئاسة الجمهورية اللبنانية إصدار العفو العام عنه، بعد الانتخابات النيابية اللبنانية، ليتمكن من العودة لفنه مرة أخرى، بعدما صدر ضده حكم بالإعدام.

ويتابع الفنان اللبناني فضل شاكر تحضيراته الفنية للمرحلة المُقبلة، حيث يعقد جلسات عمل مع نخبة من الشعراء والملحنين استعدادًا للعودة للغناء مرة أخرى.