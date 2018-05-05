"مرتضى" لـ"العتال": لن أجلس معك يا مزور

05 مايو 2018 - 01:02 م

شن المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، هجومًا جديدًا علي نائبه هاني العتال قائلاً: كل ما حدث للنادي كان بسبب "العتال" مشددًا على أن قرار الإدارة بتجميد الاجتماعات كان تاريخيًا لأنه لن يجلس مع مزورين.

وأضاف رئيس الزمالك، خلال كلمته في المؤتمر المنعقد الآن: "القلعة البيضاء تعرضت لمحنة لم يتعرض لها أحد منذ 6 مارس الماضي.

وأوضح منصور، أن الزمالك تعرض للهجوم والتزوير والتلفيق لكن العدل انتصر في النهاية للنادي وليس لنادي الزمالك.

ويقيم المستشار مرتضى منصور مؤتمرًا صحفيًا الآن بمقر النادي بميت عقبة للوقوف على آخر أحداث النادي.