الرئيس الفرنسي يحذّر من "اندلاع حرب"

05 مايو 2018 - 01:08 م

حذّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، السبت، من اندلاع حرب، إذا قوّض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاتفاق النووي مع إيران.

يأتي ذلك قبل أسبوع من نهاية مهلة (تنتهي في 12 مايو الجاري) حددها ترامب لفرنسا وبريطانيا وألمانيا، لتعديل الاتفاق مع إيران ليشمل دورها في الشرق الأوسط وبرنامجها الصاروخي، ملوحاً بالانسحاب منه وإعادة فرض العقوبات الاقتصادية على طهران.

وفي تصريحات مقتضبة، نشرتها مجلة "دير شبيغل" الألمانية الخاصة في عددها الصادر اليوم، قال ماكرون "من المحتمل أن يقوّض ترامب الاتفاق دون التوصل لاتفاق بديل"، مضيفاً هذا السيناريو الأسوأ.

وتابع، هذا يعني أننا سنفتح صندوق بانادورا (أسطورة إغريقية قديمة عن صندوق يحتوي على كل شرور البشرية)، من المحتمل أن يكون هناك حرب.

لكنه استدرك قائلاً: لا أعتقد أن الرئيس الأمريكي يريد الحرب.