قرار صادم من "مرتضى" لـ"العتال"

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أعلن المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، عن قرار صدر من مجلس إدارة النادي بشطب نائبه هاني العتال.

وأضاف "منصور" في المؤتمر الصحفي، أن مجلس الإدارة اتخذ قرارًا بشطب هاني العتال "ولو مش عاجبه يروح لوزير الرياضة".

 وأوضح رئيس الزمالك، أن القرار تم اتخاذه خلال الاجتماع الذي عقده المجلس صباح اليوم السبت، بحضور الجميع ما عدا الثنائي هاني العتال وعبد الله جورج.

وكان المستشار مرتضى منصور رئيس الزمالك، قد قرر عقد مؤتمر صحفي، اليوم السبت، في الصالة المغطاة بالنادي.

ويستعرض رئيس الزمالك، خلال المؤتمر الصحفي، كافة المستجدات الخاصة بالقلعة البيضاء، وتوضيح العديد من الحقائق.


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