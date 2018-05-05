"محمود سعد" يهاجم وزير التربية والتعليم

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مدارس تجريبي

هاجم الإعلامي محمود سعد، قرار وزير التربية والتعليم بإلغاء اللغة الثانية من المدارس التجريبية حتي الانتقال  للصف الأول الإعدادي، قائلًا: "من حقي كأب أن أتكلم".

وأضاف في تدوينة له علي حسابة الخاص بموقع التدوينات المصغرة "تويتر" قائلًا، "السيد وزير التعليم من حقنا نعلق على قرار سيادتك، وأنت بدورك لازم تسمع ومش صح إنه يطلع يهدد".

وتابع "سعد": "مش من حق المسئول يرفض أراء الأهالي زهقنا القرارات الفوقية، وإحنا ما علينا إلا إننا ننفذ، أليس من حقي كأب أن أتكلم ؟".

واختتم تدوينتة قائلًا "من حقي أن أتكلم وأن يستمع المسئول وهما لازم يسمعوا عشان بيخدموا الشعب".

وكان وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، قد أصدر قرارًا بإلغاء اللغات الأجنبية في المدارس التجريبية حتي انتقال الطالب إلي المرحلة الإعدادية.

وقد تفاعل رواد تويتر حول تدوينة "سعد" حيث قالت نفين سليمان، "أستاذ محمود هو حضرتك قرات التفاصيل ؟ أو سمعت منه شخصيًا ؟ النظام اللي بيقوله لو اتطبق هيبقي نقلة في التعليم الناس المعترضة هم أباطرة الدروس و المدارس الخاصة لأن الناس بالنظام دا مش هتودي دروس خصوصية مبقاش ليها لازمة والمدارس الخاصة أولياء الأمور هيطالبوا بالنظام دا وهيبقي مكلف".

وأضاف آخر، "صح أستاذ محمود الكلام محدش عنده استعداد يسمع وبعد عشرين سنة طلع التعليم التجريبي فاشل وبكده ندبح الأهالي والطلبة لصالح الجماعات الخاصة واللغات وبتقول ولأدنا مش كويسين".

 


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