منافسة شرسة بين "صلاح وكين" على هذه الجائزة

05 مايو 2018 - 01:28 م

أعلنت الشركة الراعية للدوري الإنجليزي، عن تجهيز قائمة اللاعبين المرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب في الدوري لهذا الموسم، وتواجد اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول والحاصل على أفضل لاعب من رابطة اللاعبين المحترفين وكتاب كرة القدم، بالقائمة.

وقالت صحيفة "إكسبريس" الإنجليزية، إن قائمة المرشحين بجانب محمد صلاح، ضمت كلاً من، كيفين دى بروين ورحيم سترلينج ثنائى مانشستر سيتى، وديفيد دى خيا حارس مانشستر يونايتد، وهارى كين لاعب توتنهام، وجيمس تاركوفسكى لاعب بيرنلى.

وبحصول "صلاح على جائزتي رابطة اللاعبين المحترفين أصبح أول لاعب مصري وثاني لاعب عربي وأفريقي في التاريخ يحصد تلك الجائزة، كما حصل على جائزة أفضل لاعب من جانب رابطة الكتاب الإنجليز".

وسجل محمد صلاح مع نادى ليفربول بمختلف المسابقات الإنجليزية والأوروبية هذا الموسم 43 هدفًا، ليحتاج إلى تسجيل 4 أهداف لمعادلة الرقم القياسى كأكثر لاعب يسجل أهدافًا لنادى ليفربول فى موسم واحد على مدار التاريخ، والذى يحمله الأسطورة إيان راش، برصيد 47 هدفًا موسم 1983- 1984.

يذكر أن التصويت لإختيار أفضل لاعب يتم بين مجموعة من أساطير الدوري الإنجليزي بنسبة 90% بينما الـ 10% الباقية بتصويت الجمهور.