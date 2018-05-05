توريد 68 ألف طن قمح لصوامع القليوبية

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القمح

توريد القمح

توريد الاقماح

صوامع القليوبية

أكد اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية، عن انتظام سير عملية توريد الأقماح للصوامع والشون بنطاق دائرة المحافظة، مشيراً إلى أن إجمالي كمية الأقماح المحلية المورده لموسم 2018 حتى اليوم بلغت 68 ألف طن تقريبًا.

وأكدت المحافظة أنه تم إعداد خطة متكاملة موضح بها المساحات المنزرعة قمحاً لكل قرية ومركز وربطها على الشون و الصوامع والهناجر الجاهزة و المخصصة لإستقبال الأقماح طبقا لطاقتها الإستيعابية لإحكام السيطرة و الرقابة وتقليل نسبة الفاقد و الحفاظ على القمح المورد ، وذلك بالتنسيق مع مديريتي الزراعة و التموين والصوامع والمطاحن والرقابة الإدارية .

موضحاً، أن إجمالي عدد الصوامع و الشون المطورة الحكومية والمخصصة لاستقبال القمح لهذا العام 9 صوامع و شونة وهناجر مطورة حكومية سعتها التخزينية 167 ألف طن تقريبًا تكفي لاحتياجات المحافظة من القمح، لافتاً إلى أن إجمالي المساحة المزورعة قمحًا هذا الموسم بنطاق دائرة المحافظة 147 ألف فدان  تقريبًا.

وناشد المحافظ المزارعين بالالتزام بتوريد القمح للصوامع و الشون المطورة و المخصصة لهذا الغرض منعًا لحدوث مشاكل، مؤكدًا أن الدولة لا تدخر جهداً في الاهتمام بالمزارعين و تقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد و حتى توريد المحصول،  مشيراً إلى أن الفترة القادمة ستشهد زيادة في كميات القمح الموردة بعد عمليات الحصاد بمختلف قرى ومراكز المحافظة.

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