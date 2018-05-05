"مرتضى" يرفع رآية العصيان في وجه وزير الرياضة

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اللجنة المالية

مرتضى منصور

وزير الرياضة

نادى الزمالك

هاجم المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة، وكل من تضامن معه ضد النادي، لافتًا إلى أنه تم شطب عضوية كل من تطاولوا وكل من تضامنوا مع الوزير قائلاً: " اللى مش عاجبه القرار يروح للوزير".

وأضاف "مرتضى" خلال المؤتمر الصحفى المنعقد حالياً بالصالة المغطاة بمقر النادى: "أن اللجنة المالية التى أدارت النادى فى الفترة الماضية سددت 50 مليون جنيه للضرائب خلال شهر واحد من أموال أعضاء الجمعية العمومية للقلعة البيضاء".

وقال رئيس الزمالك، فى قانون الضرائب ينص على تسديد الضرائب المتأخرة خلال 12 عاماً فى ضعف المدة وليس كما فعلت اللجنة التى سددت 50 مليون جنيه فى شهر من أموال الأعضاء".

تابع رئيس الزمالك: "بشكر الدولة المصرية فلقد قابلت العديد من المسئولين الذين أعلنوا مساندتهم للزمالك بقوة"، مضيفاً: "اوعوا تفتكروا قرار إنهاء لجنة الوصايا قرارلم يدرس من الدولة فلقد تمت دراسته جيداً".

واستكمل: " كل الانجازات التى تحققت كانت من فلوس الأعضاء لم أحصل على أموال من أحد، وفى فترة وجود اللجنة لم نجد أموالاً نصرف بها على النادى لذا رفضت أتعامل مع لجنة أحتلت الزمالك ".

وأكمل رئيس الزمالك: "تم شطب عضوية أعضاء اللجنة المالية ممن كان لهم عضوية عاملة بالقلعة البيضاء لاسيما أن منهم من كان يسخر من الزمالك ويكتب على صفحته بفيس بوك "الأهلى مش نادى نشجعه ده حياتنا" وأخرون وضعوا صورتى وسخروا منها ".


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