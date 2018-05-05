بالمستندات.. "صلاح" ينقذ أهله بـ450 ألف دولار

05 مايو 2018 - 01:54 م

تبرع اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر، المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي بمبلغ 450 ألف دولار لشراء أراض وبناء محطات معالجة لمياه الشرب والصرف الصحي بقريته "نجريج" محافظة الغربية والتي في أمس الحاجة لتزويد المياه وتنقيتها.

وقال عمدة القرية لصحيفة "Middle east eye "، إنه مهما تحدث عن صلاح لن يوفيه حقه، فهو يفعل الكثير من أجل أهل قريته ومن أجل مصر، فهو لا يزال يعود إلى القرية ويزورها طوال الوقت، ولن نشعر بأنه تحول وأصبح غريبًا علينا.

ويحكي موقف جمع بينه وبين صلاح ويقول: "كان ماشي لوحده من غير رجال أمن يحموه، فصرخت في وشه وقولتله أنت مش عارف أنت مين، مينفعش تمشي كدة، قالي أنا مش محتاج أمن عشان أمشي في قريتي وابتسم".

وأضاف العمدة، أن صلاح لا يحب التحدث عن العمل الخيري الذي يقوم به أو المال الذي يتبرع به، ولا يحب الأضواء.

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