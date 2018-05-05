إثيوبيا تقدم حلاً لإنهاء أزمة "سد النهضة"

05 مايو 2018 - 02:19 م

ذكرت صحيفة " لوزيرن تسايتونج" الألمانية، أنه بعد تعثر المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا، بشأن سد النهضة، تحاول الأخيرة تهدئة المخاوف المصرية حول تأثير السد على حصة مصر من مياه النيل، مؤكدة أنها ستقلل من مساوئ آو الأخطار التي ستنتج عن السد بصورة مسئولة للغاية .

وأشارت الصحيفة، في تقريرها، أن رئيس وزراء إثيوبيا الجديد، أبي أحمد قال، حاولت طمأنت النظام المصري حول استكمال بناء سد النهضة، أثناء مؤتمر مشترك مع الرئيس السوداني، عمر البشير، في الخرطوم .

وقال "أحمد" عقب اجتماع مع الرئيس "البشير" في الخرطوم، الخميس الماضي، "لا نعتزم إيذاء السودان أو مصر"، مؤكدًا "جميع الدول الثلاث سوف تستفيد من مياه النيل ".

في المقابل، ترى مصر أن السد يشكل تهديدًا لحصتها من مياه النيل، حيث تعتمد بصورة أساسية على النيل، كما تصر مصر على "حقوقها التاريخية" من معاهدات عامي 1929 و 1959، وبناءً على ذلك، فإن القاهرة لديها حق النقض ضد المشاريع التي تقام عند المنبع من حدودها.

في حين، أكد رئيس الوزراء الإثيوبي، أن بلاده ستقلل من مساوئ المشروع "بطريقة مسئولة للغاية"، وتقوم إثيوبيا ببناء السد الذي تبلغ قيمته 4 مليارات دولار منذ عام 2012.

ولفتت الصحيفة، أنه كان ينبغي تشغيل السد في عام 2017 ، ولكن وفقًا لوسائل الإعلام الإثيوبية، لم يتم بناء سوى 60 % من السد، والذي سينتج عنه 6000 ميجاواط من الكهرباء سنوياً.

وجدير بالذكر، في مارس 2015 ، وافقت دول النيل الثلاثة على اتفاق أساسي حول سد النهضة، ومع ذلك ، فقد توقفت المحادثات حول اتفاق نهائي لعدة أشهر، حيث كان اجتماع الشهر الماضي دون نتيجة.