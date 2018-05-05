مدير أمن القليوبية يتفقد الأكمنة الأمنية ببنها

قام اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، بجولة تفقدية اليوم السبت للأكمنة الأمنية بمدينة بنها وبدء الجولة بتفقد كمين أتريب الأمني، بمدخل المدينة للتأكد من ضبط المحكوم عليهم والصادر ضدهم أحكام قضائية واجبة النفاذ وضبط المخالفات المرورية بالكمين.
وأعطي خيرت تعليمات مشددة لجميع أفراد وأمناء وضباط الشرطة بحسن معاملة المواطنين والظهور بالمظهر اللائق والمشرف وتقديم خدمة أمنية متميزة مع اليقظة وتفعيل دور الكمين واطلع علي دفتر الكمين للتأكد من مجهود الكمين وسيره علي النحو المرجو.
كما قام مدير الأمن بتفقد شوارع المدينة للتأكد من رفع جميع الإشغالات وإخلاء الأرصفه تسييرًا للمارة، والحالة المرورية لضبط المخالفات المرورية ومنع الانتظار الخاطئ والسيارات والدراجات النارية بدون المخالفة.
جاء ذلك بحضور العميد نبيل عدلي وكيل المرور، والعميد علاء غانم مدير شرطة المرافق.