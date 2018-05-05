فتوى: «لو زوجتك غبية لا تجعلها ترضع ابنك»

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حمقاء

زوجة غبية

قال الدكتور مبروك عطية، العالم الأزهري، إن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن تُسترضع الحمقاء، مطالبًا الرجال المتزوجين من نساء حمقاوات، بأن يحضروا لأطفالهم مُرضعة ذكية بالأموال، أو شراء لبن من الصيدلة، حتى لا تورث الحماقة للطفل.

وأضاف «عطية» خلال تقديمه برنامج «كلمة السر» المذاع على فضائية «mbc مصر» أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- «نهى أن تُسترضع الحمقاء»، موجهًا رسالة للرجال، قائلًا: «لو ابتليت بوحدة غبية ما تخليهاش ترضع ابنك».


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