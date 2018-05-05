  • السبت 05 مايو 2018
  • بتوقيت مصر06:12 م
بحث متقدم
سما المصري

سما المصري تنشر «برومو» برنامجها:«لا حياء في العلم»

عبدالمنعم أبوالفتوح

«أبوالفتوح» يتعرض لذبحة صدرية حادة للمرة الرابعة

تركي آل الشيخ ومرتضى منصور

تركي آل الشيخ يعتذر عن رئاسة الزمالك

ترامب

تحذير ألماني فرنسي لـ«ترامب»

اشتعال هاشتاج "جربوا أوبر وكريم بدل تاكسي التنكين"

برلماني: «أوبر وكريم» تتستر على «المجرمين»

أنور قرقاش

الإمارات ترد على اتهامها باحتلال أجزاء من اليمن

أثار الرياح على المقابر

العواصف تدمر مقابر قتلى حروب إسرائيل مع مصر

باراك أوباما ودونالد ترامب

ضربة قوية من إدارة أوباما لـ ترامب

الدكتور مبروك عطية

فتوى: «لو زوجتك غبية لا تجعلها ترضع ابنك»

حازم عبدالعظيم

10 نقاط تختصر إيجابيات وسلبيات نظام التعليم الجديد

3 دورات تدريبية بالمعهد الدبلوماسي لوزارتي المالية والتضامن الاجتماعي

الحياة السياسية

السفير سامح ابو العنين
سامح ابو العنين

عصام الشربيني

أخبار متعلقة
#

بالصور.. إحالة 90 موظفًا حكوميًا في كفر الزيات للتحقيق

#

"المالية" تزف خبرًا سارًا للمواطنين

#

تحويل 66 عاملًا بـ"صحة وتضامن" كفرالزيات إلى التحقيق

#

"اكشفي واطمئني" حملة للكشف عن أورام الثدي بأسوان

اختتم السيد السفير سامح أبو العينين، مساعد وزير الخارجية، ومدير معهد الدراسات الدبلوماسية التابع لوزارة الخارجية، 3 دورات تدريبية مكثفة  لوزارتي المالية والتضامن الاجتماعي والجامعة اليابانية المصرية، وذلك بمقر المعهد بميدان التحرير . 

وتناولت الدورات التدريبهً رفع المهارات والكفاءات المرتبطة بالدبلوماسية العامة والعلاقات الدولية والمراسم والتخاطب ونظم المؤتمرات والإدارة المتطورة للأزمات والإعداد للتعامل الدولي، وقد شارك في الدورات حوالي مائة من كبار المسئولين ورؤساء القطاعات الرئيسية وأعضاء المكاتب التنفيذية والفنية وهيئات التدريس ورؤساء الكليات والاقسام والعلاقات العامة والبروتوكول . 

وقد حاضر في الدورات عدد من الوزراء السابقين والسفراء والأكاديميين، بالإضافة إلي عدد من الأساتذة والمتخصصين في نماذج المحاكاة التدريبية للمهارات والتخاطب والأعراف الدبلوماسية. 

يشار إلي أن هذه الدورات التدريبية تعد جزءًا من برنامج مشاركة المعهد الدبلوماسي لوزارة الخارجية في منظومة إعداد وتدريب ورفع كفاءات ومهارات الشباب والكوادر من الوزارات والأجهزة المختلفة للدولة.

وقد شارك في الدورات إدارة المعهد الدبلوماسي و37 من الملاحق الدبلوماسيين الجدد من الدفعتين 50 و51  وذلك في إطار تعزيز التعاون والتبادل والعمل المشترك في الإطار الوطني. 



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل شاهدتم احتفالات آسيا بشيخ الأزهر ؟!

جمال سلطان

الإخوان وعنان.. كلام في"الوضاعة" التنظيمية!

محمود سلطان

دور العرض السعودية .. هل تنقذ السينما المصرية؟

فراج إسماعيل

العدو الضرورة..إبقاؤه..أو إختراعه!

د. هشام الحمامي

*كوسوفا.. الطيور السوداء*

عبد العزيز محمد قاسم

حول مسألة المصالحة

خالد الأصور
شارك معنا

اخترنا لك

» طوارئ في الإسكندرية بعد انفصال 3 أدوار عن عقار حي شرق
» بالفيديو..«القرموطي» يسب «الجزيرة» بلفظ خارج
» إصابة 6 فلسطينيين برصاص الاحتلال
» هنود يحرقون فتاة بعد اغتصابها
» عامل يلقى نفسه من الطابق الثانى عشر ببولاق
» ضبط 257864 قضية سرقة تيار كهربائى خلال شهر
» 18 ناديًا تشارك في بطولة الجمهورية لرياضة الصيد بالغردقة
» اقرأ في العدد الجديد من "المصريون" الأسبوعي
» تفاصيل حادث موكب محافظ البحيرة
» بالفيديو.. مواطن يعتدى على إمام مسجد بسيف
» أسعار الذهب في تعاملات اليوم

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • مغرب

    06:42 م

  • فجر

    03:40

  • شروق

    05:12

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:42

  • عشاء

    20:12

من الى
غلاء الأسعار في مصر (ارشيفية)
زينب الغزالي
أحمد ماهر
الإخوان في قفص الاتهام
زواج فيسبوك