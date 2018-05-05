3 دورات تدريبية بالمعهد الدبلوماسي لوزارتي المالية والتضامن الاجتماعي

اختتم السيد السفير سامح أبو العينين، مساعد وزير الخارجية، ومدير معهد الدراسات الدبلوماسية التابع لوزارة الخارجية، 3 دورات تدريبية مكثفة لوزارتي المالية والتضامن الاجتماعي والجامعة اليابانية المصرية، وذلك بمقر المعهد بميدان التحرير .
وتناولت الدورات التدريبهً رفع المهارات والكفاءات المرتبطة بالدبلوماسية العامة والعلاقات الدولية والمراسم والتخاطب ونظم المؤتمرات والإدارة المتطورة للأزمات والإعداد للتعامل الدولي، وقد شارك في الدورات حوالي مائة من كبار المسئولين ورؤساء القطاعات الرئيسية وأعضاء المكاتب التنفيذية والفنية وهيئات التدريس ورؤساء الكليات والاقسام والعلاقات العامة والبروتوكول .
وقد حاضر في الدورات عدد من الوزراء السابقين والسفراء والأكاديميين، بالإضافة إلي عدد من الأساتذة والمتخصصين في نماذج المحاكاة التدريبية للمهارات والتخاطب والأعراف الدبلوماسية.
يشار إلي أن هذه الدورات التدريبية تعد جزءًا من برنامج مشاركة المعهد الدبلوماسي لوزارة الخارجية في منظومة إعداد وتدريب ورفع كفاءات ومهارات الشباب والكوادر من الوزارات والأجهزة المختلفة للدولة.
وقد شارك في الدورات إدارة المعهد الدبلوماسي و37 من الملاحق الدبلوماسيين الجدد من الدفعتين 50 و51 وذلك في إطار تعزيز التعاون والتبادل والعمل المشترك في الإطار الوطني.