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إصابة 6 فلسطينيين برصاص الاحتلال

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اصابة

استهدفت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، 6 مواطنين فلسطينيين، بينهم مسعف، على حدود قطاع غزة،، اليوم السبت، شرق مدينة المغازي.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، بأن ستة فلسطينيين وصلوا لمشفى "شهداء الأقصى" حيث أُصيبوا بجراح مختلفة، جرّاء تعرضهم لإطلاق نار من قبل الجيش الإسرائيلي شرق المنطقة الوسطى في القطاع.

وأكدت أن إحدى الإصابات وُصفت بـ"الخطيرة"، كما أن من بين المُصابين مسعف فلسطيني تعرّض لاستهداف بعيار ناري في القدم، إضافة لطفلين.

وقال الناطق باسم الوزارة، أشرف القدرة “إن الاحتلال يتعمّد استهداف الطواقم الطبية الميدانية وإعاقة عملها، وهو أمر مخالف للقانون الدولي الإنساني”.

من جهته، ذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن قوة عسكرية رصدت عدداً من الشبان الفلسطينيين الذين حاولوا اجتياز السياج الحدودي جنوب قطاع غزة، وفق ادعائه.

وأضاف في بيان له، أن الشبان قاموا بوضع عدد من الزجاجات الحارقة قرب السياج الحدودي، ثم عادوا باتجاه القطاع، حسب زعمه.

وأوضح المتحدث العسكري الإسرائيلي، أن آخرين قاموا بالاقتراب من السياج الحدودي جنوب القطاع بهدف “تخريبه”، مؤكداً إطلاق النار عليهم، على حد قوله.

وبدأ الفلسطينيون في قطاع غزة في الـ 30 من شهر مارس الماضي، حركة احتجاجية أطلق عليها "مسيرات العودة" بالتزامن مع ذكرى "يوم الأرض"، من المقرّر أن تبلغ ذروتها في الـ 15 من مايو الجاري الذي يصادف ذكرى "النكبة"، للمطالبة بتفعيل "حق العودة" للاجئين الفلسطينيين ورفع الحصار الإسرائيلي عن القطاع.

وقتل جيش الاحتلال الإسرائيلي 50 فلسطينيًا وأصاب أكثر من 7300 آخرين، منذ انطلاق فعاليات "مسيرة العودة".


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