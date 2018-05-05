» بالفيديو..«القرموطي» يسب «الجزيرة» بلفظ خارج

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الجزيرة

جابر القرموطى

لفظ خارج

شن الإعلامي جابر القرموطي، هجومًا حادًا على قناة "الجزيرة" القطرية، منتقدًا تجاهل قضية الطالبة المصرية مريم، التي قُتلت في بريطانيا.

وأضاف القرموطي، خلال تقديم برنامج "مانشيت القرموطي"، المُذاع عبر فضائية "النهار": "بنمسك بلدنا بنسلخها، والنشطاء شغالين نار، ولو كانت مريم مواطنة بريطانية وماتت كده، مكنش حد سكت".

وهاجم قناة الجزيرة القطرية: "مكنش حد هيسكت، و(...) القطرية وتوابعها ولاد (...) شغالين على الدولة المصرية وعمالين يضربوا فيها".


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