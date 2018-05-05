» بالفيديو..«القرموطي» يسب «الجزيرة» بلفظ خارج

05 مايو 2018 - 04:53 م

شن الإعلامي جابر القرموطي، هجومًا حادًا على قناة "الجزيرة" القطرية، منتقدًا تجاهل قضية الطالبة المصرية مريم، التي قُتلت في بريطانيا.

وأضاف القرموطي، خلال تقديم برنامج "مانشيت القرموطي"، المُذاع عبر فضائية "النهار": "بنمسك بلدنا بنسلخها، والنشطاء شغالين نار، ولو كانت مريم مواطنة بريطانية وماتت كده، مكنش حد سكت".

وهاجم قناة الجزيرة القطرية: "مكنش حد هيسكت، و(...) القطرية وتوابعها ولاد (...) شغالين على الدولة المصرية وعمالين يضربوا فيها".