برلماني: «أوبر وكريم» تتستر على «المجرمين»

05 مايو 2018 - 05:12 م

قال النائب تادرس قليدس، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن هناك سجالاً واسعًا بين أعضاء المجلس ومندوبي شركات التاكسي الخاص "أوبر وكريم"، بسبب بند الحصول علي بيانات المستخدمين.

وأضاف في تصريح إلى "المصريون": "الأعضاء يصرون على ضرورة تسليم البيانات الخاصة بهم، الأمر الذي ترفضه الشركتان بشكل قاطع"، متهمًا إياهما بـ "العمل على حماية مستخدميهما حتى المجرمين منهم، من أجل جذب المزيد من المستخدمين وجني الأموال".

واعتبر أن "ما يطلبه "أوبر وكريم" يعد مخالفة للنظام العام، ولا يمكن أن يقبل به أعضاء مجلس النواب، حتى إذا اضطروا إلى منع صدور القانون المنظم لعمل الشركتين داخل مصر، وسيتم طرح الأمر على تنظيم الهيئة القومية للمواصلات، وهي الفاصلة في الحكم الصادر بحق شركتي أوبر وكريم ومنع عملهما في مصر".

وفي 20 مارس الماضي قضت محكمة القضاء الإداري بوقف نشاط الشركتين ومثيلاتها؛ لمخالفتها عمل سيارات الأجرة.

وغداة ذلك الحكم، أحالت الحكومة إلى البرلمان مشروع قانون لتقنين نشاط تلك الشركات، كما طعنت آنذاك على الحكم الحكومة وشركتا "أوبر" و"كريم".

وقصت محكمة الأمور المستعجلة بإلغاء قرار محكمة القضاء الإداري بوقف نشاط الشركتين.

ويقول مسؤولون بـ"أوبر" وكريم"، إن الشركتين وفَّرتا عشرات الآلاف من فرص العمل في مصر التي تشهد نسبة بطالة تصل لـ12% من تعداد السكان القريب من نحو 100 مليون نسمة، وفق إحصاء حكومي صدر أواخر العام الماضي.