  • السبت 05 مايو 2018
  • بتوقيت مصر06:10 م
بحث متقدم
سما المصري

سما المصري تنشر «برومو» برنامجها:«لا حياء في العلم»

عبدالمنعم أبوالفتوح

«أبوالفتوح» يتعرض لذبحة صدرية حادة للمرة الرابعة

تركي آل الشيخ ومرتضى منصور

تركي آل الشيخ يعتذر عن رئاسة الزمالك

ترامب

تحذير ألماني فرنسي لـ«ترامب»

اشتعال هاشتاج "جربوا أوبر وكريم بدل تاكسي التنكين"

برلماني: «أوبر وكريم» تتستر على «المجرمين»

أنور قرقاش

الإمارات ترد على اتهامها باحتلال أجزاء من اليمن

أثار الرياح على المقابر

العواصف تدمر مقابر قتلى حروب إسرائيل مع مصر

باراك أوباما ودونالد ترامب

ضربة قوية من إدارة أوباما لـ ترامب

الدكتور مبروك عطية

فتوى: «لو زوجتك غبية لا تجعلها ترضع ابنك»

حازم عبدالعظيم

10 نقاط تختصر إيجابيات وسلبيات نظام التعليم الجديد

لرفضهما تسليم بيانات المستخدمين

برلماني: «أوبر وكريم» تتستر على «المجرمين»

عرب وعالم

اشتعال هاشتاج "جربوا أوبر وكريم بدل تاكسي التنكين"
اشتعال هاشتاج "جربوا أوبر وكريم بدل تاكسي التنكين"

عبدالله أبوضيف

أخبار متعلقة
#

خناقة على الهواء بين مساعد وزير الداخلية الأسبق ومحامي "أوبر"

#

أول تعليق من الحكومة بشأن أزمة "أوبر" و"كريم"

#

"المركز المصرى" يناقش وقف شركتي "أوبر وكريم"

#

تصريحات نارية لـ"أديب" بسبب إيقاف "أوبر وكريم"

جريمة

نواب

بيانات

أوبر،

كريم

قال النائب تادرس قليدس، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن هناك سجالاً واسعًا بين أعضاء المجلس ومندوبي شركات التاكسي الخاص "أوبر وكريم"، بسبب بند الحصول علي بيانات المستخدمين.

وأضاف في تصريح إلى "المصريون": "الأعضاء يصرون على ضرورة تسليم البيانات الخاصة بهم، الأمر الذي ترفضه الشركتان بشكل قاطع"، متهمًا إياهما بـ "العمل على حماية مستخدميهما حتى المجرمين منهم، من أجل جذب المزيد من المستخدمين وجني الأموال".

واعتبر أن "ما يطلبه "أوبر وكريم" يعد مخالفة للنظام العام، ولا يمكن أن يقبل به أعضاء مجلس النواب، حتى إذا اضطروا إلى منع صدور القانون المنظم لعمل الشركتين داخل مصر، وسيتم طرح الأمر على تنظيم الهيئة القومية للمواصلات، وهي الفاصلة في الحكم الصادر بحق شركتي أوبر وكريم ومنع عملهما في مصر".

وفي 20 مارس الماضي قضت محكمة القضاء الإداري بوقف نشاط الشركتين ومثيلاتها؛ لمخالفتها عمل سيارات الأجرة.

وغداة ذلك الحكم، أحالت الحكومة إلى البرلمان مشروع قانون لتقنين نشاط تلك الشركات، كما طعنت آنذاك على الحكم الحكومة وشركتا "أوبر" و"كريم".

وقصت محكمة الأمور المستعجلة بإلغاء قرار محكمة القضاء الإداري بوقف نشاط الشركتين.

ويقول مسؤولون بـ"أوبر" وكريم"، إن الشركتين وفَّرتا عشرات الآلاف من فرص العمل في مصر التي تشهد نسبة بطالة تصل لـ12% من تعداد السكان القريب من نحو 100 مليون نسمة، وفق إحصاء حكومي صدر أواخر العام الماضي.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل شاهدتم احتفالات آسيا بشيخ الأزهر ؟!

جمال سلطان

الإخوان وعنان.. كلام في"الوضاعة" التنظيمية!

محمود سلطان

دور العرض السعودية .. هل تنقذ السينما المصرية؟

فراج إسماعيل

العدو الضرورة..إبقاؤه..أو إختراعه!

د. هشام الحمامي

*كوسوفا.. الطيور السوداء*

عبد العزيز محمد قاسم

حول مسألة المصالحة

خالد الأصور
شارك معنا

اخترنا لك

» طوارئ في الإسكندرية بعد انفصال 3 أدوار عن عقار حي شرق
» بالفيديو..«القرموطي» يسب «الجزيرة» بلفظ خارج
» إصابة 6 فلسطينيين برصاص الاحتلال
» هنود يحرقون فتاة بعد اغتصابها
» عامل يلقى نفسه من الطابق الثانى عشر ببولاق
» ضبط 257864 قضية سرقة تيار كهربائى خلال شهر
» 18 ناديًا تشارك في بطولة الجمهورية لرياضة الصيد بالغردقة
» اقرأ في العدد الجديد من "المصريون" الأسبوعي
» تفاصيل حادث موكب محافظ البحيرة
» بالفيديو.. مواطن يعتدى على إمام مسجد بسيف
» أسعار الذهب في تعاملات اليوم

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • مغرب

    06:42 م

  • فجر

    03:40

  • شروق

    05:12

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:42

  • عشاء

    20:12

من الى
غلاء الأسعار في مصر (ارشيفية)
زينب الغزالي
أحمد ماهر
الإخوان في قفص الاتهام
زواج فيسبوك