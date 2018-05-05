فريق علمي ينجح في إنتاج أول أقماح مصرية تُروى بمياه البحر

05 مايو 2018 - 05:14 م

قال الدكتور عبد الرحيم النجار، أستاذ متفرغ في الوراثة النباتية، إنه بعد جهود استمرت 24 عامًا نجح فريق علمي من أساتذة كلية الزراعة بجامعة قناة السويس من استنباط صنف جديد من القمح، أطلقوا عليه إسماعيلية 1، ويمتاز بقدرته علي تحمل الملوحة العالية فى المياه وحتي 20000 جزء في المليون، وهو ما يعادل مياه البحر عند اختلاطها بالمياه الجوفية.

وأضاف "النجار"، خلال لقائه ببرنامج "الجدعان" علي قناة "القاهرة والناس2"، أن الصنف الجديد نجحت زراعته فى جميع الأراضى المصرية وخاصة سيناء والساحل الشمالي والصحراء الغربية، وحقق نتائج بلغت 16 إردبًا فى الفدان، كما أنه يمثل أملًا لجميع مزارعي مشروع الـ1.5 مليون فدان الرئاسي.



