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تركي آل الشيخ يعتذر عن رئاسة الزمالك

الرياضة

تركي آل الشيخ ومرتضى منصور
تركي آل الشيخ ومرتضى منصور

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الزمالك

مرتضى منصور

تركي آل الشيخ

يعتذر

اعتذر تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة السعودية، والرئيس الشرفى للنادى الأهلى فى القاهرة، عن رئاسة نادي الزمالك الشرفية والتي منحها له اليوم مرتضى منصور رئيس النادي، وقال أنه يقدر تلك المشاعر ولكنه يعتذر عن قبولها كونه من عشاق النادي الأهلي.
وقال مكتبه في بيان له :يقدر "آل الشيخ" كل المشاعر التي خرجت عن أعضاء  ومجلس إدارة ورئيس نادي الزمالك والتي هي بالتأكيد محل احترام وتقدير، إلا أنه يعتذر عن قبوله الرئاسة الشرفية لنادي الزمالك، كونه أحد محبي وعاشقي النادي الأهلي قبل أن يكون  رئيسا شرفيا له.

وأضاف المكتب في بيانه :« وإذ  ينتهز المكتب  هذه الفرصة ليؤكد باسم معالي المستشار تركي آل الشيخ عن تمنياته  لكل الفرق المصرية والعربية بالتوفيق وتحقيق أفضل النتائج» .

وكان مجلس إدارة نادى الزمالك ، برئاسة مرتضى منصور، منح تركى آل الشيخ رئيس الهيئة الرياضية السعودية الرئاسة الشرفية للنادى.

وأعلن مرتضى منصور، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم فى مقر النادى، أنه قرأ رسالة ممدوح عباس إلى تركى ال الشيخ بأن "مصر ليست المرتزقة اللى بيجولك يتسولوا ويفرشوا لك الأرض رمل، مصر أكبر من ذلك وأكبر من هؤلاء الأقزام، وأتحدث عن نادى الزمالك، ولن تكون رئيساً شرفياً للنادى طالما أنا على قيد الحياة"، مشيرا إلى أن تركى آل الشيخ بعدما وجد السباب من جانب ممدوح عباس اعتذر عن دعم أى صفقات للأبيض.

وأضاف رئيس الزمالك أنه عقد جلسة مع رجال أعمال سعوديين أعلنوا دعمهم للنادى بمدرب و3 صفقات، ولكن بعد الرسالة التى أرسلها عباس لتركى آل الشيخ، اعتذر الإخوة السعوديين عن دعم صفقة المدرب والثلاثة لاعبين، فتم اتخاذ قرار لمجلس الإدارة بأن يكون تركى رئيساً شرفياً للقلعة البيضاء "بدون فلوس" ولا نريد منه شيئاً، على حد وصفه.

 

وتقدم مرتضى منصور، باسم نادى الزمالك، باعتذار لتركى آل الشيخ لأنه لم يخطئ فى شىء، مشيرا إلى أنه لا توجد مشكلة بأن يكون أهلاوياً ورئيسا شرفياً للزمالك.


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