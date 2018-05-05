محامي أولياء الأمور: سنطالب بتعريب المدارس الدولية

05 مايو 2018 - 05:20 م

صرح المحامي والحقوقي عمرو عبد السلام، نائب رئيس منظمة الحق الدولية لحقوق الإنسان، ومحامي أولياء أمور طلاب المدارس التجريبية، بأن وزير التربية والتعليم لا يملك الحق في إلغاء تدريس مادتي العلوم والرياضيات باللغة الإنجليزية واستبدالهما باللغة العربية؛ لأن تدريس تلك المواد باللغة الإنجليزية هي أساس إنشاء المدارس التجريبية التي تهدف إلي تطوير التعليم وفقًا لمعايير الجودة العالمية.

وأضاف "عبد السلام"، أن قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 نص في مادته التاسعة على إنشاء المدارس التجريبية بهدف تعميمها علي مستوي الجمهورية لتحل محل المدارس العامة بعد تحقيق أهدافها، ولم يمنح القانون للوزير الحق في إلغاء هذه المدارس، وطبقًا للقواعد التدرج التشريعي لا يجوز أن يلغي القانون بقرار إداري، وإنما يكون بقانون يصدر عن السلطة التشريعية.

واختتم تصريحاته، بأنه في حالة إصرار الوزارة علي فرض القرار رغم الاعتراضات عليه من قبل أولياء الأمور فإننا سنلجأ إلي القضاء الإداري بدعوي مستقلة لإلزام وزارة التربية والتعليم بتعميم تعريب تدريس مادتي الرياضيات والعلوم باللغة العربية علي المدارس الدولية والمدارس الخاصة للغات استنادًا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الطلاب فلن نسمح في تميز أبناء الأغنياء علي باقي أبناء الشعب المصري.