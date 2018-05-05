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«أبوالفتوح» يتعرض لذبحة صدرية حادة للمرة الرابعة

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عبدالمنعم أبوالفتوح
عبدالمنعم أبوالفتوح

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إدارة السجن

ذبحة صدرية

نجل أبو الفتوح

حذيفة

قال حذيفة أبوالفتوح، نجل الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، رئيس حزب "مصر القوية"، إن والدة تعرض أمس بمحبسه لذبحة صدرية حادة، للمرة الرابعة، إلا أن إدارة السجن رفضت نقله للرعاية المركزة.

وكتب نجل أبوالفتوح، عبر حسابه على موقع "تويتر"، قائلًا: "عبدالمنعم أبوالفتوح اتعرض ليلة أمس، لذبحة صدرية للمرة الرابعة وكانت الأسوأ ودون أية استجابة، وحالته الآن تستدعي نقله فورًا للرعاية المركزة في أي مستشفى".

واعتبر أن ما يتعرض له والده من رفض نقله إلى المستشفى للعلاج هو "محاولة لقتله"، مضيفًا: "الآن أتحدث عن جريمة قتل عن عمد نشهدها جميعًا ولا مجال هنا لما يسمى تعذيب أو قتل بطيء ولا الكلام الخره بتاع تحسين ظروف حبسه وإننا نفضل نشحت أبسط حقوقه، كل ده ملوش لازمة لما يتعرض مريض قلب لأربع ذبحات صدرية في مدة قصيرة زي دي وبتزيد سوء".

وشكا حذيفة، سابقًا، من سوء ظروف احتجاز والده، وعدم تلقيه الرعاية الصحية اللازمة، إضافة إلى تأكيده أنه تعرض أيذضا لذبحة صدرية، ولم يتم نقله لأحدى المستشفيات.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من وزارة الداخلية، لكنها عادة ما تقول إنها تقدم كافة الرعاية الصحية لكل السجناء دون تمييز. ‎

وأبو الفتوح محتجز منذ منتصف فبراير الماضي، على ذمة التحقيق معه في تهم نفى صحتها، بينها "قيادة وإعادة إحياء جماعة محظورة (لم تحددها النيابة)، ونشر أخبار كاذبة".

وفي العشرين من فبراير الماضي، أصدرت محكمة قرارا أوليًا بإدراج أبو الفتوح وآخرين على "قوائم الإرهابيين"، وهو ما طعنت عليه هيئة دفاعه في وقت سابق اليوم.

وأعلن حزب أبو الفتوح، في بيان لاحق لتوقيفه، تجميد أنشطته مؤقتًا.

وتم القبض على أبوالفتوح، بعد يوم واحد من عودته من لندن، إثر زيارة أجرى خلالها مقابلة مع فضائية "الجزيرة" القطرية، انتقد فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي، قبل إعادة انتخابه، في مارس الماضي، لفترة رئاسية ثانية من أربع سنوات.

ويعد أبو الفتوح أحد أبرز السياسيين في مصر، وتم اعتقاله أكثر من مرة في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، وكان أحد رموز جماعة الإخوان المسلمين، قبل أن ينفصل عنها، ويخوض انتخابات الرئاسة مستقلاً، عام 2012.


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