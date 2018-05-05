الحكومة تشتري 45% من القمح لدى الفلاحين

05 مايو 2018 - 06:12 م

أعلنت وزارة التموين، اليوم السبت، شراء 45 بالمائة من القمح المحلي المستهدف؛ بواقع 1.8 مليون طن من إجمالي أربعة ملايين طن للموسم الحالي.

وقال وزير التموين والتجارة الداخلية، علي المصيلحي في بيان، إن تكلفة شراء 1.8 مليون قمح من السوق المحلي بلغت نحو 6 مليارات جنيه.

وأشار المصيلحي إلى رفض استلام 8 ألاف طن من الأقماح القديمة والتي تحتوى على حشرات أو شوائب.

وكانت وزارة التموين المصرية، أعلنت خلال وقت سابق عن موافقة الحكومة على شراء القمح من الفلاحين المحليين، بأسعار تصل إلى 34.1 دولارا للأردب (150 كيلو جرام) بالمتوسط.

وقال وزير الزراعة عبد المنعم البنا، وفقا للبيان، إن المستهدف توريد 4 ملايين طن قمح محلي لشون وصوامع وزارة التموين، مضيفا أن الإنتاج هذا العام يتراوح بين 8.5 و9 مليون طن.

وخصصت مصر خلال الموسم السابق حوالي 14 مليار جنيه لشراء القمح المحلي من المزارعين، لتشجيعهم على التوسع في زراعته؛ لتقليل الاستيراد، حيث تعد مصر من أكبر دول العالم في استيراد القمح.

واشترت الحكومة 3.750 ملايين طن قمح من المزارعين المحليين خلال الموسم السابق، وفقا لوزارة التموين. وتستهدف مصر استيراد 7 ملايين طن من القمح في العام المالي الجاري 2017/2018، بحسب وزير التموين.