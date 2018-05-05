أحمد موسى: سأُحطم «صنم» أبوتريكة

05 مايو 2018 - 09:50 م

واصل الإعلامي أحمد موسى، هجومه العنيف على محمد أبوتريكة نجم الأهلي والمنتخب الوطني السابق، واصفه بأنه «صنم الإخوان».

وقال «موسى» في تقديمه لبرنامج "على مسئوليتي"، على قناة "صدى البلد"، إنه لا يجوز المقارنة بين محمد صلاح نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي، وبين محمد أبو تريكة "صنم الإخوان"، على حد وصفه.

وأضاف: "أبو تريكة" مدرج على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات، مشيرًا إلى أنه سيخصص فقرة في كل حلقاته يهاجم فيها لاعب الأهلي السابق، متابعًا كلامه: "هجبلكم كل يوم الأدلة اللي بتدين الإرهابي محمد أبوتريكة وهحطم الصنم بتاعكم".