نتنياهو وبوتين يلتقيان الأربعاء في موسكو

05 مايو 2018 - 11:26 م

يعتزم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في موسكو، الأربعاء المقبل.



جاء ذلك بحسب بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، مساء السبت، ونقله الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرنوت".



وقال البيان: "إن الرئيس بوتين وجه دعوة لنتنياهو للمشاركة في مسيرة الانتصار على ألمانيا النازية".



وفي 9 مايرو/أيار من كل عام تحتفل روسيا بذكرى الانتصار على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية؛ بعرض عسكري في الساحة الحمراء بموسكو.



وأضاف البيان : "بعد العرض، سيجتمع الإثنان في الكرملين (القصر الروسي الرئاسي).



وأشار أن "الاجتماع يأتي في أعقاب مكالمة هاتفية بين نتنياهو وبوتين الاثنين الماضي، حيث اتفق الطرفان على الاجتماع في أقرب وقت ممكن".



وقبل زيارته موسكو، يتوجه نتنياهو الثلاثاء لقبرص الرومية لعقد اجتماعي ثلاثي مع رئيس إدارتها، نيكوس اناستاسيادس، ورئيس الوزراء اليوناني، ألكسيس تسيبراس؛ ليتوجه بعدها لموسكو.



وهذا الاجتماع الثامن بين نتنياهو وبوتين خلال عامين، كما تحادثا هاتفيا لـ 12 مرة.



ويعتبر هذا أول لقاء بين نتنياهو وبوتين، بعدما اتهمت وزارة الدفاع الروسية في الـ14 من أبريل/نيسان الماضي، سلاح الجو الإسرائيلي بتنفيذ غارة على مطار التيفور في سوريا في نفس اليوم.

