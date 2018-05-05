السودان يستدعي سفير إفريقيا الوسطى لهذا السبب

05 مايو 2018 - 11:32 م

استدعى السودان، السبت، سفير إفريقيا الوسطى لديه؛ لتسليمه مذكرة احتجاج على تعرض منزل سفير الخرطوم في بانغي لاعتداء من قبل الشرطة، ما أسفر عن مقتل أحد حراس المنزل.



جاء ذلك في بيان صادر عن المتحدث باسم الخارجية السودانية، قريب الله الخضر، حصلت "الأناضول" على نسخة منه.



كانت مصادر مطلعة أبلغت "الأناضول"، في وقت سابق، بأن الخرطوم استدعت سفيرها في بانغي، يحيي عبد الجليل، لكن بيانا أصدرته الخارجية السودانية بين أن من تم استدعائه هو سفير إفريقيا الوسطى بالسودان وليس عبد الجليل.



وقال البيان إن "الوزارة استدعت سفير إفريقيا الوسطى لدى الخرطوم، عبد الرحمن عبد الله، على خلفية العدوان الغاشم الذي تعرض له منزل السفير السوداني ببانغي".



وأضاف أن "اعتداء" بعض عناصر الشرطة في بانغي، مساء الجمعة؛ أسفر عن مقتل أحد أفراد البعثة السودانية هناك، وهو أحد حراس منزل السفير، دون توضيح سبب الاعتداء.

