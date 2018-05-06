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معلومة خطيرة عن إثيوبيا وأزمة سد النهضة

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أكد المستشار مساعد عبد العاطي، عضو إدارة الجمعية المصرية للقانون الدولي، أن "إثيوبيا تمارس الغلو والتعسف في سد النهضة، وتعمل على ملئ السد بطاقة استيعابية أكبر من المتفق عليها مع مصر والسودان".
وأوضح في حوار لبرنامج "رأي عام" على قناة "TEN"، السبت، أن "إثيوبيا تقاعست على مد اللجنة الفنية بأي معلومات، وذلك لم تستطع اللجنة الوصول إلى مدى ضرر السد على مصر والسودان"، مشيرًا إلى أن "إثيوبيا تخالف القانون الدولي، في ملف السد".
وأشار "عبدالعاطي" إلى أن "إعلان المبادئ بين الـ3 دول خريطة طريق قانونية، في إطار قواعد القانون الدولي، وتضمن عدم الإضرار، ووصلنا إلى ما بعد المبادئ اختيار مكاتب فنية، والتقارير الاستهلالية كلها تصب في صالح مصر".

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