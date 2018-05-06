  • الأحد 06 مايو 2018
  • بتوقيت مصر01:19 ص
بحث متقدم
فوانيس

"البحوث الإسلامية" ترد على فتوى تحريم "فوانيس" رمضان

تركي آل الشيخ ومرتضى منصور

تعليق "منصور" على رفض "آل الشيخ" رئاسة الزمالك

عنان

نجل "عنان" يكشف علاقة والده بـ"يوسف ندا"

عمرو أديب

تعليق ناري لـ"أديب" على دعوات "الإخوان" للمصالحة

أحمد موسى وأبوتريكة

أحمد موسى: سأُحطم «صنم» أبوتريكة

نائب رئيس لجنة المخصصات المالية بمجلس الشيوخ ا?مريكي، السيناتور باتريك ليهي

هذه أهداف تعليق 300 مليون دولار من المساعدات الأمريكية لمصر

محمود فؤاد مدير المركز المصرى للحق فى الدواء

600 مليون جنيه قيمة الأدوية منتهية الصلاحية

شباب الإخوان في الخارج "أرشيفية"

هل تفتح السلطة الباب أمام عودة شباب الإخوان من تركيا؟

جورج إسحاق

ماذا قال «القومي لحقوق الإنسان» عن مبادرة «الهلباوي»؟

مرسي وعباس

«صفقة سيناء» تفجر حربًا بين «الإخوان» و«أبومازن»

بالفيديو..

نجل "عنان" يكشف علاقة والده بـ"يوسف ندا"

آخر الأخبار

عنان
عنان

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

الإخوان وعنان.. كلام في"الوضاعة" التنظيمية!

#

نجل "عنان" يكشف علاقة "الإخوان" بالقبض على والده

#

المعلومة التي قالها أيمن نور فاضطرت نجل "عنان" لمقاضاته

#

نجل "عنان" يروي اللحظات الأخيرة لاعتقال والده

كشف الدكتور سامي عنان، حقيقة صلة والده الفريق سامي عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية السابق، بالقيادي الإخواني يوسف ندا، نافيا الأمر جملة وتفصيلا ومطالبًا "ندا" بالإفراج عن أي مستندات تؤكد صحة تصريحاته ضد والده.
وأوضح "عنان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أن الفريق عنان لا يمكن أن يتواصل مع الإرهابي يوسف ندا أو أي عضو بجماعة الإخوان الإرهابية، مؤكدا أن الشعب هو صاحب قرار المصالحة من الجماعة الإرهابية وهو أمر مرفوض.
وأضاف نجل "عنان" أن "الفريق يوما ما سيرد على كل تلك الأكاذيب"، معلقا: "مستحيل والدي يتواصل مع الإخوان.. وبتحدي أن عندهم صورة ولا مسجل يثبت كلامهم.. هما عاملين ذي الدبيحة مش عارفين يعملوا ايه وبطرطش دم في كل حته.. يلعبوا في حتى بعيد عن القوات المسلحة مش هيقدروا". 
وأضاف أنه لا يوجد إخواني منشق أو تائب لأنهم جميعا إرهابيين، متابعا: "الإخوان مش تنظيم لكن عبارة عن شلة تجمعت على الشر والخراب".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل شاهدتم احتفالات آسيا بشيخ الأزهر ؟!

جمال سلطان

الإخوان وعنان.. كلام في"الوضاعة" التنظيمية!

محمود سلطان

تطوير التعليم.. رجوع إلى الخلف

فراج إسماعيل

أصل الداء.. والدواءسيرك ومقصلة للوزير (1)

حسام فتحي

العدو الضرورة..إبقاؤه..أو إختراعه!

د. هشام الحمامي

حول مسألة المصالحة

خالد الأصور
شارك معنا

اخترنا لك

» بالفيديو..عمرو أديب: "خدوا بالكم من عيالكم"
» لفظ خارج من مرتضى منصور على الهواء
» أول صور لـ«مبارك» أثناء احتفاله بعيد ميلاده الـ90
» خادم الحرمين يصدر أمر ملكي هام خاص بالموظفين
» رد ناري من "القسام" على انفجار غزة
» محمد صلاح يغيب عن مباراة المنتخب القادمة
» «جبريل» تعليقًا على برنامج سما المصري: لازم الشعب يدلع!
» «أبوالفتوح» يتعرض لذبحة صدرية حادة للمرة الرابعة
» استشهاد 6 من قادة حماس في تفجير بوسط غزة
» تركي آل الشيخ يعتذر عن رئاسة الزمالك
» بالفيديو..«القرموطي» يسب «الجزيرة» بلفظ خارج

استطلاع رأي

هل توافق على رفع رواتب الوزراء وكبار المسئولين؟

  • فجر

    03:38 ص

  • فجر

    03:38

  • شروق

    05:11

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:42

  • عشاء

    20:12

من الى
محمود فؤاد مدير المركز المصرى للحق فى الدواء
غلاء الأسعار في مصر (ارشيفية)
زينب الغزالي
أحمد ماهر
الإخوان في قفص الاتهام