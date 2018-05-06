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بالفيديو..عمرو أديب: "خدوا بالكم من عيالكم"

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المصريون ـ متابعات

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قام الإعلامي عمرو أديب، بعرض مقطع فيديو يرصد حالة شخص تحت تأثير تعاطيه مخدر الاستروكس، قائلا: "الواحد بيمسح بنفسه الأرض".
وشدد "أديب"، خلال برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية ""on e، مساء السبت، على ضرورة أن ينتبه أولياء الأمور لأولادهم، قائلاً: "خدوا بالكم من عيالكم.. وافهموا هما بيعملوا إيه"، منوهًا بأن هناك نوع من المخدرات يطلق عليه "إل إس دي" عبارة عن طابع يضعه الطفل على لسانه.
وأضاف أنه يتم ضبط ملايين من أقراص الترامادول سنويًا، مؤكدا أن مافيا الترامادول في مصر قوية، مطالبا بنشر التوعية بخطورة المخدرات الجديدة، معقبا: "شير ولك الأجر، نفسي أسمع خطبة جمعة عن المخدرات".


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