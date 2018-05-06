"البحوث الإسلامية" ترد على فتوى تحريم "فوانيس" رمضان

أكد الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن «الحرام يكون بدليل صحيح من القرآن والسنة، وبالتالي لا يمكن تحريم الفوانيس أو مظاهر الزينة في رمضان».
وأوضح "الجندي" في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» على قناة «TEN»، السبت، أن «الفوانيس تبهج الأطفال ومن مظاهر رمضان وليست حرامًا حتى لو كانت بها موسيقى»، موضحًا أنه «علينا الابتعاد عن الوجه العبوس للإسلام».
وتابع أن «الموسيقى العادية في الفانوس لا شيء فيها، ولا يوجد إجماع بين الأئمة الأربعة على تحريم الموسيقى، ويجب الابتعاد عن الوجة العبوس للإسلام»، مضيفًا أن «الأصل في الأشياء الإباحة والقرآن أباح الزينة، ومظاهر الاحتفال برمضان تدخل في نطاق الإباحة».