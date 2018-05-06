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الإمام الأكبر أحمد الطيب - شيخ الأزهر الشريف

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هذا ما قاله "أديب" عن زيارة شيخ الأزهر لسنغافورة

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الإمام الأكبر أحمد الطيب - شيخ الأزهر الشريف
الإمام الأكبر أحمد الطيب - شيخ الأزهر الشريف

المصريون ـ متابعات

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علق الإعلامي عمرو أديب، على زيارة شيخ الأزهر إلى سنغافورة، واجتماعه برئيسة سنغافورة حليمة يعقوب، مشيرا إلى أن الإسلام لا يقف في وجه المرأة.
وأوضح "أديب"، خلال برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية ""on e، السبت، إلى أن لقاء شيخ الأزهر ورئيسة سنغافورة مشهد عظيم، خاصة في ظل نظر العالم إلينا بريبة، حول حقيقة مشاركة الدول الإسلامية في التطوير.
وأضاف أن شكل الإسلام القديم يتغير، ماعدا في داعش وغيره من التنظيمات الإرهابية، متابعا: "ما نراه في العالم يحتاج زقة".


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