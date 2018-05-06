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جسم مشع يثير الرعب في الكويت

عرب وعالم

المصدر المشع
المصدر المشع

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لجنة الطواريء الإشعاعية

سادت حالة من القلق والرعب في الكويت بعد إعلان لجنة الطوارئ الإشعاعية والأمن النووي عن ضياع مصدر مشع يستخدم في التصوير الصناعي في حقل برقان النفطي ، مطالبة من يجده بعدم التعامل معاه إلا بحذر شديد.

ودعت لجنة الأمن النووي الكويتية المواطنين والمقيمين بعدم الاقتراب والعبث بأي جسم معدني غريب وإبلاغ هاتف الطوارئ (112) فوراً، علماً أن المصدر المفقود صغير الحجم جداً ومحكم الإغلاق داخل جهاز مرصص، ما أثار بلبلة بين المواطنين، واستنفاراً أمنياً.

وكان المصدر المشع فقد أثناء قيام إحدى الشركات المتعاقدة مع شركة نفط الكويت، بنقل مواد مشعة إلى مخزن الشركة، حيث تم اكتشاف فقدان مصدر مشع يُستخدم في التصوير الصناعي من موقع العمل في حقل برقان.

وافد يعثر عليه دون فتحه

إلا أن وزارة الداخلية الكويتية أعلنت بعد ساعات، (مساء الجمعة) عن العثور على الجسم المشع، بمساعدة أحد الوافدين العاملين في شركة نفط الكويت، في موقع العمل بحقل برقان.

وقالت الوزارة في بيان" إنه تم العثور على جهاز المصدر المشع المفقود في موقع العمل بحقل برقان وكان على حالته محكم الإغلاق".

وعن طريقة العثور عليه، أوضح البيان أن غرفة عمليات وزارة الداخلية تلقت اتصالاً من أحد الوافدين والذي يعمل في شركة نفط الكويت يفيد بعثوره على الجهاز بالقرب من منطقة عمله، حيث تم استلام الجهاز من منطقه جليب شيوخ محل إقامة الوافد

وأضافت الوزارة: "أن الوافد بادر بالاتصال بهاتف الطوارئ عقب قراءته بيان وزارة الداخلية، مؤكداً عدم معرفته بما يحتويه الجهاز، وأنه لم يحاول فتحه أو العبث به"

إلى ذلك، أكدت الوزارة أنه تم عمل مسح شامل للمنطقة بالكامل من قبل فريق التدخل السريع وتبين عدم وجود أي مواد إشعاعية.

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