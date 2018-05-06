رحيل 8 لاعبين من غزل المحلة

06 مايو 2018 - 10:12 ص

أرسل مجلس إدارة نادي غزل المحلة برئاسة المهندس ناجح فياض خطابات رسمية إلى منطقة الغربية بأسماء اللاعبين الذين تم الاستغناء عنهم بعد احتلال الفريق للمركز السابع في المجموعة التي حسمها حرس الحدود بالصعود للدوري الممتاز.

وشملت القائمة 8 لاعبين هم:

شهاب الدين محمد، أحمد السمنجى، بهاء صابر، محمد إبراهيم، مصطفى السيد، كريم أشرف، محمد فتحي، عمرو الشحات.

وقام الجهاز الإداري للفريق بإرسال خطابات الشكر للاعبين وخطابات الاستغناء بالإضافة لإرسال فاكس رسمي لمنطقة الغربية بأسماء اللاعبين المقرر الاستغناء عنهم تمهيدا لإسقاطهم من لائحة الفريق.