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لقطات نادرة لفصل الصيف بـ"نيويورك" عام 1978

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نشرت إحدى الصحف البريطانية، مجموعة من الصور القديمة التي تظهر فصل الصيف بـ"مدينة نيويورك" عام 1978.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية فإن زمن الصور الذي عثر عليها أحد الموظفين بمكتب في المدينة، يرجع لأكثر من أربعين عامًا، وتعود الصور لثمانية مصورين لنيويورك تايمز التقطوا ما يقرب من 3000 صورة تظهر فيها سعادة وبهجة السكان خلال فصل الصيف.

يذكر أن الصور سوف يتم عرضها بمعرض في أرسنال التابع لسنترال بارك، وهو معرض مجاني للزائرين.

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