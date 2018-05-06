جودة: 5 أسباب تنذر بوقوع مشكلة محلية قريبا

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عرض سليمان جودة، الكاتب الصحفى، رسالة من الدكتور محمد العزازى رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، يؤكد من خلالها حدوث مشكلة أكبر من مشكلة تجمعات الأمطار فى القاهرة الجديدة في مصر الفترة المقبلة وذلك لعدد من الأسباب أولها أن الدولة ما زالت تتعامل مع الكوارث فى حدودها، ومع الأشخاص المسئولين عنها فى إطارها، وفى إطارهم، دون أن ننتبه إلى أن جهازًا إداريًا ضخمًا فى الدولة على امتدادها، هو الذى أنتج جميع الحالات فى كل المناسبات.

وأضاف جودة خلال مقاله الذى نشره بالمصرى اليوم تحت عنوان "توقعات رئيس جامعة"، إن السبب الثانى أننا فى أشد الحاجة إلى أن ندرك أن مواقع الإدارة فى الدولة، مثل المحافظات، والمدن، والأحياء، والقرى، وغيرها، ليست فى حاجة إلى أشخاص لهم تاريخ وظيفى مرموق، فى مواقع مسؤولية سابقة، وفقط، بقدر ما هى فى حاجة إلى أشخاص درسوا الإدارة باعتبارها علماً له أصوله، كما أنه حال وقوع مشكلة كبيرة فى أى موقع مسئولية، من مواقع الإدارة العليا فى الدولة، ليس معناه أن المسئول عنه قد قصّر فى عمله بالضرورة  ولكن من الجائز أنه بذل جهدًا هائلاً فى موقع مسئوليته، غير أن البُعد الأهم في الموضوع، هو أننا جئنا منذ البداية بشخص غير مؤهل إدارياً لقيادة الموقع.

ومضى الكاتب الصحفي مستكملاً الأسباب وراء احتمالية وقوع أزمة محلية: "أنشأنا من أربعين سنة، مركزاً كبيراً لتأهيل القيادات المحلية فى سقارة، ولكنه رغم تكلفته الكبيرة، ورغم الأهداف النبيلة التي كانت وراء عملية إنشائه قد أصبح فى خبر كان، فضلا عن أننا أقمنا فى وقت آخر أكاديمية السادات للعلوم الإدارية، بمبناها الفندقى الفخم المُطل على نيل المعادى، لتكون معملاً يفرز ويُنتج رجالاً درسوا الإدارة وتعلموها ولكن يرحم الله الدكتور عادل عز، الذى كان، وكنا معه، نُعلق عليها الآمال الكبيرة".

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