بالفيديو.. أسد يهاجم مدربه ويحاول قتله

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اسد يهاجم مدربه
اسد يهاجم مدربه

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأسد يهاجم مدربه ويلقيه أرضًا ثم يحاول التهامه.

ويظهر مقطع الفيديو هجومًا وحشيًا لأسد في جنوب أفريقيا على مربيه الخاص، بعد مرور 10 سنوات على صداقتهما.

وانتهى الحادث المرعب بإطلاق النار على الأسد وقتله.

كما أن الرجل الضحية هو نفسه مالك حديقة السفاري، مايكل هودج، الذي اعتنى بالأسد وسقاه الحليب في صغره.

إذ يذكر أنه انتقل للعيش في جنوب إفريقيا، نتيجة لولعه بالأسود وتربيتها.

ويخضع مايكل اليوم للعناية الطبية الفائقة، بعد نجاته بأعجوبة من الموت.

شاهد الفيديو..

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