13 معلومة لا تعرفها عن الأسطورة صالح سليم

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تحل اليوم السادس من مايو، الذكرى السادسة عشر لرحيل أسطورة النادي الأهلي وواضع مبادئه في العصر الحديث الكابتن صالح سليم، الذي ولد في 11 سبتمبر عام 1930، وترصد "المصريون" أهم الاقوال التي نادي بها "سليم" وأصبح "أيقونة" للنجوم من بعده.

1/ لا أطيق ولا أقبل أن أرى الأهلي مهزومًا في حقه‏ .

 2/ وجه رسالة للاعبين الذين يتمردون علي النادي بقوله: "الباب يفوت جمل".

3/ في حديثة لشبكة ART الفضائية طلب من مسئولي المحطة أن يكتب مبلغ تسجيل الحلقة والبالغ 300 ألف جنيهً، علي الشيك باسم النادي الاهلي وليس باسمة، معلقًا: "وماذا يسوي صالح سليم إلا لأنه سيتحدث عن الأهلي".

4/ لو مبارك مصمم إن الأهلي يلعب قدام الزمالك يأخذ 11 موظفا من الرئاسة يلعبوا الماتش "صالح سليم رافضًا تهديد رئيس الجمهورية في تصريحات للكاتب الصحفي ياسر أيوب".

5/ الأهلي أعور وسط عميان "في تصريحات للكاتب الصحفي خالد توحيد بعد الفوز بالدوري الخامس على التوالي 1997-1998 برغم سوء مستواه".

6/ وجه رسالة إلى الأسطورة البرتغالية مانويل جوزيه مدرب النادي الأهلي السابق وصائد البطولات، بقوله: "لن تحدث مشكلة إذا لم تفز بأي بطولة" وذالك أثناء تحفيزه لبناء فريق جديد".

7/ في مارس عام 1995 رفض الجلوس في المقاعد الخلفية بالمقصورة الرئيسية لحضور الرئيس السابق مبارك ووزرائه في أحد نهايات الأهلي الإفريقية، قائلًا: "الأهلي صاحب الفرح ولن يشارك النادي أو رئيسه في هذه المهزلة".

8/ أتنازل عن حقوقي ولا أفرط في حق الأهلي.

9/ كان أفضل نادي في أفريقيا طيلة المائة سنة الماضية وسيبقي كذلك بأبنائه ولاعبيه وجماهيره (متحدثا عن فوز الأهلي بجائزة لقب القرن).
10/ إحنا خدام الحكام "متحدثا للاعبيه".

11/ المبادئ لا ينبغي أن تدوسها الأقدام والأخلاقيات ولا يجب أن تسقط من أجل لاعب أو نتيجة مباراة .

12/ النادي الأهلي ملك لمن صنعه ومن صنعوه هم مشجعوه.

13/ الأهلي فوق الجميع .


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