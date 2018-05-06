غربلة للاعبين بالنادي الأهلي

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بعد أن تراجع مستواه الفترة الماضية، وتلقيه هزيمتين متتالية على يد غريمة التقليدي الزمالك بالدوري والأسيوطي سبورت الذى نجح في إقصاء الأهلي خارج بطولة كأس مصر، فضلاً عن تعادله السلبي مع الترجي التونسي في افتتاح دوري الأبطال الأفريقي، عقدت لجنة الكرة بالنادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، وعضوية عبد العزيز عبدالشافى، المدير الرياضي، وعلاء عبدالصادق، اجتماعات لحسم مصير الفريق الأول،  وإعادة الأمور إلى مسارها الطبيعي، قبل فوات الأوان والخروج من بطولة دورى أبطال أفريقيا.

ووفقًا لما نشرته "الوطن"، التي أكدت أن لجنة الكرة وضعت تصورات للحفاظ على الفريق وتحديدًا القوام الأساسي، حيت تم الاستقرار على التمسك بالثلاثي الأجنبي وهم "التونسى على معلول والنيجيرى جونيور أجايى والمغربى وليد أزارو"، ومنع رحيلهم بعدما قدموا مستوى طيب للغاية طوال الموسم.  

وطلبت لجنة الكرة التقرير النهائي من حسام البدرى،  بشأن الراحلين عن الفريق بنهاية الموسم خلال فى الانتقالات الصيفية المقبلة، وجاء على رأس هؤلاء أحمد حمودى وصبرى رحيل وأكرم توفيق وأحمد الشيخ».


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