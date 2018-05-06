5 حالات غرق بالمنيا خلال 72 ساعة

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شهدت محافظة المنيا خلال الأ72 ساعة الماضية 5 حالتت غرق أغلبها اثناء الاستحمام  هروبًا من حرارة الطقس البعض منها ما زال البحث جاريًا عنها لانتشال الجثث والبعض الآخر  صرحت النيابة العامة  حيب تقاير  طبية بأنها نتيجة إسفكسيا الغرق

 كان من أبرز الحالات التى  غرقت 3 طلاب أحدهم بمركز العدوة والثانى بمركز المنيا والثالث  بمركز ملوى  فيما تبقى الرابع وهو فلاح لا يتجاوز عمره 27 عامًا بمركز سمالوط  والخامس أيضًا صرحت النيابة العامة اليوم الأحد بدفن الجثة الخامسة  وهى بمركز سمالوط أيضًا

 فقد تلقى اللواء ممدوح عبد المنصف مدير أمن المنيا، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سمالوط غرب، بتلقيه بلاغًا من غرفة عمليات النجدة بغرق فلاح داخل البحر اليوسفي في عزبة علي باشا، وانتقلت أجهزة الأمن  وتبيّن غرق ر. م. ع 30 سنة أثناء رعيه للأغنام وحمله لكميات من المياه لهم.

وتحرر محضر بالواقعة المحضر رقم 1827 لسنة2018 إداري مركز شرطة سمالوط غرب.

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