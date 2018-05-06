تعيين أول امرأة في تاريخ السعودية لهذا المنصب

عمرو محمد-متابعات
قررت وزارة التجارة والاستثمار السعودية تعيين سمر بنت مازن صالح ملحقًا تجاريًا في الملحقية التجارية السعودية في العاصمة اليابانية طوكيو.
في الوقت الذي شهدت المملكة، في الآونة الأخيرة، سلسلة قرارات بالتخلي عن عدد من القوانين والأعراف الرسمية، التي اعتمدتها البلاد على مدار عقود، أبرزها السماح للنساء بقيادة السيارة اعتبارًا من يونيو المقبل، ودخولهن ملاعب كرة القدم، والسماح لهن بممارسة مهن كانت حكرًا على الرجال .
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