تعيين أول امرأة في تاريخ السعودية لهذا المنصب

06 مايو 2018 - 12:06 م

قررت وزارة التجارة والاستثمار السعودية تعيين سمر بنت مازن صالح ملحقًا تجاريًا في الملحقية التجارية السعودية في العاصمة اليابانية طوكيو.

وقالت الوزارة في بيان لها: "هذه الخطوة تأتي ضمن منهجية الوزارة في تمكين المرأة لتكون أول أمرأة تتولى منصب ملحق تجاري في تاريخ المملكة.





وأكد البيان: "سمر حاصلة على شهادة الماجستير في الصحافة والإعلام الدولي من جامعة سيتي في لندن، وعملت قبل تعيينها ملحقاً تجارياً، كموظفة بالملحقية التجارية السعودية في ايطاليا عن تنمية التبادل التجاري وتتضمن تنمية الصادرات غير النفطية من السلع والخدمات، وتتحدث اللغة الإنجليزية والإيطالية بطلاقة" .

في الوقت الذي شهدت المملكة، في الآونة الأخيرة، سلسلة قرارات بالتخلي عن عدد من القوانين والأعراف الرسمية، التي اعتمدتها البلاد على مدار عقود، أبرزها السماح للنساء بقيادة السيارة اعتبارًا من يونيو المقبل، ودخولهن ملاعب كرة القدم، والسماح لهن بممارسة مهن كانت حكرًا على الرجال .