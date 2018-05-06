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مصرع عامل دخل خزان مصنع مخللات بمطاي

قضايا وحوادث

مصنع مخللات
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توفي عامل غرقًا داخل خزان صرف صحي كان يقوم بتطهيره داخل مصنع مخللات بإحدي قري مركز مطاي في شمال محافظة المنيا، حيث انزلقت قدماه وسقط بداخل البئر.

كان اللواء ممدوح عبد المنصف مدير الأمن، تلقي إخطارًا من مأمور مركز شرطة مطاي، بتلقيه بلاغًا من أهالي قرية إبجاج الحطب بوفاة "س. أ. م"  53 عامًا، داخل مصنع مخللات، وانتقلت أجهزة الأمن وتبيّن أنه أثناء تطهير العامل لخزان الصرف الصحي الخاص بالمصنع داخل القرية انزلقت قدماه، ما أدى إلى مصرعه غرقًا.

تم انتشال الجثة من داخل الخزان بمعرفة قوات الإنقاذ النهري، وتقرر نقلها إلى المستشفى العام.

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