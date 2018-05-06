دراسة: طلاب الجامعات من الفتيات أقل ذكاء من الشباب

06 مايو 2018 - 12:20 م

أكدت دراسة أمريكية أن طلاب الجامعات لديهم ثقة بأنفسهم أكثر من الطالبات بنسبة تصل إلى 66%، مقابل 54% من الطالبات.

وأوضحت الدراسة التي أجراها البروفيسور كاتيلين كوبر بـ"جامعة الاربزونا"، وشاركه فريق من الباحثين الأمريكيين علي 202طالب جامعي، بينهم 130 طالبة، لمعرفة من الأكثر ذكاء الطلبة أم الطالبات إلى أن هذه الثقة إضافة إلى الذكاء يمكنان الطلبة الذكور من اقتحام المجالات العلمية مثل الرياضيات والعلوم الهندسية والفيزيائية، بينما تتجه الطالبات إلى علوم الأحياء والبيولوجيا؛ ما يجعل الفتاة تشعر بأنها أقل موهبة من زميلها.