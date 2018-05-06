تشكيل الريال وبرشلونة في "كلاسيكيو الشرف" الليلة

06 مايو 2018 - 12:30 م

تقام في التاسعة إلا ربع من مساء اليوم الأحد، مباراة كلاسيكو الشرف بين ريال مدريد، وبرشلونة على ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة الـ36 من مسابقة الدوري.

وفيما يلي بيان بالتشكيل المتوقع للفريقين، وفقا لما نشرته صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية:-

ريال مدريد..

"كيلور نافاس - فاران - راموس- ناتشو - مارسيلو - كاسيميرو - كروس - فاسكيز - بيل - رونالدو - بنزيمة".

برشلونة..

"تير شتيجن - أومتيتي - بيكيه - سيرجي روبرتو - ألبا - راكيتيتش - سيرجيو - أنييستا - كوتينيو - ميسي - سواريز".